Az otthoni mérlegén akar javítani a Szekszárd

Bravúros döntetlent ért el a Monor otthonában az NB III-as Szekszárdi UFC a Közép csoport 12. fordulójában. Dienes Pál együttese kétgólos hátrányból állt fel, és Péter Antal 87., valamint Arena Ármin 92. percben (11-esből) szerzett találatával rendkívül értékes ponthoz jutott.

Ahhoz azonban, hogy ennek az egy pontnak legyen értéke, vasárnap hazai pályán a kecskemétieket is le kellene győzni. A siker azért is lenne különösen fontos, mert így az alföldiektől egy kicsit eltávolodhatna az UFC, amely rossz hazai szériáját is lezárhatná. Nyerni ugyanis legutóbb még augusztus 25-én sikerült hazai pályán Márton Erikéknek, akik akkor a Dunaújvárost lépték le 4–1-re.

„Monoron nem úgy indult a találkozó, ahogyan azt elképzeltük – nyilatkozta Dienes Pál. – Szervezett és jól játszó ellenfelünk gyorsan kétgólos előny szerzett. Innentől kezdve borzasztóan nehéz dolgunk volt, futhattunk az eredmény után. A szünet után nyíltabban futballoztunk, így riválisunknak is volt lehetősége a gólszerzésre. Az utolsó percekben lőtt góljainkkal végül értékes döntetlent harcoltunk ki a pontvadászat élmezőnyéhez tartozó kék-fehérek otthonában. Idegenben eddig jobban teljesítünk, több pontot gyűjtöttünk, mint hazai környezetben. Hétvégén ezen szeretnénk változtatni. A Kecskemét eddig várakozás alatt szerepel, annak ellenére, hogy egy erős állományú, jó szerkezetű csapat” – zárta.

NB III, Közép csoport, a 13. forduló

Szekszárdi UFC–KTE Hufbau. Szekszárd, vasárnap, 13.30 óra.