Új lendületet adhatna egy győzelem

Több hiányzója is lesz a Szekszárdi UFC csapatának vasárnap, a Bp. Honvéd II elleni idegenbeli NB III-as bajnokin. Dienes Pál edzőnek Királyházi Bencét öt sárga lap, Márton Eriket, Vituska Istvánt és Lékó Rolandot sérülés miatt kell nélkülöznie.

„A Kecskemét elleni hazai vereségünkkel nehéz helyzetbe sodortuk magunkat – nyilatkozta Dienes Pál vezetőedző a szekszárdi futballklub hivatalos honlapjának. – A hiányzó játékosainkat nem tudjuk megfelelően pótolni, és továbbra is óriási egyéni hibákat követünk el védekezésben. A legfontosabb most az, hogy sérült, beteg labdarúgóim minél előbb bevethetők legyenek. Eddig idegenben jól helyt álltunk, a Honvéd otthonában is szeretnénk olyan teljesítményt nyújtani, amellyel pontot, vagy pontokat tudunk szerezni” – fogalmazott a szakvezető.

Egyik csapat sincs jó formában, az előző három meccsét a Honvéd és a Szekszárd is egy döntetlennel és két vereséggel tudta le, ráadásul az UFC legutóbbi öt találkozójából egyet sem tudott megnyerni. A szezon első felében még a mezőny elejéhez tartozó sárga-fekete együttes az utóbbi hetek botladozásainak köszönhetően lecsúszott a tizenegyedik helyre a tabellán, s most már hátrafelé is kell tekintgetniük Fejes Péteréknek.

Egy győzelem megint lendületet adhatna a szezon hátralévő meccseire.

NB III, Közép csoport, 14. forduló

Bp. Honvéd MFA II–Szekszárdi UFC, vasárnap, 13.30 óra.

Vezeti: Zimmermann Márió.

NB III., Közép csoport, az állás 1. Pécsi MFC 12 10 2 0 47–5 32

2. Szentlőrinc 13 9 4 0 21–6 31

3. Iváncsa 13 7 4 2 25–14 25

4. Dunaújváros 12 7 2 3 20–17 23

5. Monor 13 6 5 2 23–11 23

6. Kozármisleny 13 5 5 3 25–18 20

7. Rákosmente 13 5 3 5 24–23 18

8. Kecskemét 13 5 2 6 19–18 17

9. Dabas 13 5 1 7 9–15 16

10. Bp. Honvéd II 13 4 3 6 25–21 15

11. Szekszárd 13 4 3 6 16–24 15

12. Dabas-Gyón 13 4 3 6 14–22 15

13. Szabadkikötő 13 3 2 8 14–43 11

14. Taksony 13 3 1 9 10–24 10

15. Kelen 13 2 3 8 18–26 9

16. Dunaharaszti 13 1 3 9 7–30 6

Borítóképünk a Szekszárdi UFC–KTE-Hufbau mérkőzésen készült