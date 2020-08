Velkey Jánosnak hiányoztak a társak

Hiányzott már a közösség és a kosárlabdázás Velkey Jánosnak, az Atomerőmű SE bedobójának, akivel újabb egyéves szerződést között a négyszeres magyar bajnok paksi klub.

„Úgy váltam el a klubtól, hogy nem volt szerződésem a következő évre, de később az ASE jelezte, hogy igényt tart rám a következő szezonban is, ami szintén egy plusz motiváció volt a felkészülésemet tekintve – nyilatkozta a klub internetes oldalának Velkey. – Hiányzott már ez a közösség és az edzések is, úgyhogy nagyon jó újra visszatérni és dolgozni. Mi kezdtük a legkorábban a felkészülést, bízom benne, hogy ez az előnyünkre is fog válni, az összeszokottság és a kémia pedig eddig is rendben volt, a magyar mag együtt maradt, nagyon remélem, hogy jó eredményeket tudunk majd a 2020/21-es szezonban elérni.”

A korábbi DEAC-játékos hozzátette, reméli, hogy nem zártkapus meccseken kell majd játszaniuk az ősztől.

Az Atomerőmű SE a magyar játékosaival hétfőn kezdte el a felkészülést az új szezonra.

A légiósok augusztus közepén érkeznek majd.