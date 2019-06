Már most globális kasszasiker-rekord a Toy Story 4

Pedig a filmet még be sem mutatták be olyan nagy külföldi piacokon, mint Franciaország, Németország, Olaszország vagy Japán.

Kétszázharmincnyolc millió dolláros (77 milliárd forintos) bemutató hétvégi globális forgalmazásával megdöntötte az animációs filmek jegybevételének rekordját a Pixar családi animációja, a Toy Story 4. – adta hírül a Hollywood Reporter.

Az életre kelt játékokról szóló animáció ugyan a várakozásoknál szerényebben kezdett – 118 millió dollár – az észak-amerikai mozikban, Latin-Amerikában, Európában hatalmas sikert aratott, a kínai közönséget azonban kevésbé érdekelte, ott csak 13,4 millió dollárt forgalmazott.

A Josh Cooley rendezte animáció Nagy-Britanniában is rekordot döntött műfajában, 15 millió dolláros bevétellel.

A globális rekord azért is elismerésre méltó, mert a filmet még nem mutatták be olyan nagy külföldi piacokon, mint Franciaország, Németország, Olaszország vagy Japán.

Az előző rész, a 2010 júniusában bemutatott Toy Story 3. volt az első animációs film, amelynek jegyeladásai globálisan meghaladták az egymilliárd dollárt.