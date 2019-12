Sokan sütöttek és adakoztak a bonyhádi menhely lakóinak javára

Jól sikerült a Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület első alkalommal megtartott jótékonysági sütivására, több mint 450 ezer forint gyűlt össze az új menhely építéséhez.

Nagy volt a nyüzsgés szombaton délelőtt a bonyhádi kutyamenhelynél, ahol a hagyományos kutyakarácsonyi ünnepség mellett most első alkalommal jótékonysági sütivásárt is tartottak. A Bonycom telephelyének bejáratánál kihelyezett asztalokon igen változatos volt a kínálat, amire szerencsére kereslet is akadt. A vásárlók dobozba, papírtálcára válogatták az egyszerű és a mívesen készített, díszített házi süteményeket, a perselyekben pedig gyűlt az adomány.

Közben a menhely felé is sokan vették az irányt, ahol a karácsonyi készülődés jegyében az önkéntesek kibontották héjából azt a 60 kilogrammnyi virslit, amelynek fele szintén felajánlásokból érkezett, és amely a telep lakóinak ünnepi ebédül szolgált. Az alkalomnak megfelelően karácsonyfát is állítottak, természetesen azt is főként virslik díszítették. A négylábúakhoz érkező látogatók többsége sem érkezett üres kézzel, így a fenyő alatt is szépen gyűlt az ajándék. Az ebek azonban talán a feléjük irányuló extra szeretetért, simogatásokért voltak a leghálásabbak, amit a vendégektől kaptak.

A telepen közel hetven állatra viselnek gondot, sokukat a kimúlás széléről hozták vissza a Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület önkéntesei. A szervezet azon is dolgozik, hogy minél jobb körülményeket teremtsen a számukra. Kis Melinda, az egyesület vezetője elmondta, öt évvel ezelőtt vásároltak meg két tanyát, amelyeket egybe nyitottak, és amelyeken új telepet szeretnének létrehozni. A munka jó részét már elvégezték, a kennelek építése van hátra. Mintegy hetven nagyméretű ketrecet szeretnének telepíteni – ebből körülbelül ötvenet újonnan kell beszerezni –, amelyek jóval kényelmesebbek lesznek a kutyák számára. Az új helyen arra is lesz lehetőségük, hogy időnként kiengedjék az ebeket az udvarra, ahol többet mozoghatnak, illetve nagyobb rendezvényeket is tudnak majd oda szervezni.

Összességében úgy számolnak, mintegy húszmillió forintra lesz még szükség ahhoz, hogy befejezzék a munkát. Erre a célra fordítják a sütivásár bevételét is. Az akció sikere felülmúlta várakozásaikat, rengetegen ajánlottak fel sütit, és nagyon sokan vásároltak, adakoztak is, ennek köszönhetően a bevétel meghaladta a 450 ezer forintot. Kis Melinda az egyesület közösségi oldalán köszönte meg mindenkinek, aki önkéntes munkával, adománnyal hozzájárult az akció sikeréhez.