Szekerczés tovább dolgozik, hogy ott legyen a következő tornán

Nem csalódásként fogja fel, hogy nem utazhatott el a magyar női válogatottal az Európa-bajnokságra. Szekerczés Lucát ez inkább arra sarkallja, hogy még többet dolgozzon, és akkor megnyílhat előtte az út.

Habár Kim Rasmussen szövetségi kapitány az utolsó két Európa-bajnoki selejtezőre (Koszovónak négy, Fehéroroszországnak egy gólt dobott), és az azt követő összetartásra is meghívta, a kontinensviadalra való felkészülési időszakban mégsem számolt Szekerczés Lucával a dán szakember.

A bonyhádi születésű, jelenleg a Dunaújvárosi Kohász KA-t erősítő jobbátlövő mellőzéséről a kapitány azt mondta: kiváló játékosnak tartja, kedveli, jó formában is látja, de idegességet érzett rajta, és úgy véli, mentálisan most nem áll készen az Eb-re, mások pillanatnyilag megelőzik a sorban – de az ajtó előtte is nyitva marad.

„Sajnálom, hogy nem kerültem be a bő keretbe sem, mégsem fogom ezt fel csalódásként. Így döntött most a kapitány, amit tiszteletben tartok, de, ahogy ő is mondta, ott vagyok a tűz közelében, nem mondott le rólam. Ez csak abban erősít meg, hogy tovább kell dolgoznom a klubnál, és akkor remélem, hogy egyszer én is kijuthatok egy világversenyre” – fogalmazott lapunknak a 24 éves Szekerczés Luca, aki, ahogy kell, végigjárta a korosztályos ranglétrát. A többszörös utánpótlás-válogatott átlövő tagja volt az ifjúsági Eb-negyedik és vb-ötödik válogatottnak, a junioroknál pedig egy Eb-ezüst és egy világbajnoki hetedik helyet szerzett (utóbbi két tornán bekerült az All Star-csapatba is).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A felkészülési időszak előtt sorra érkeztek a „rossz” hírek a szövetségi kapitány számára, hiszen családalapítás miatt Hornyák Dó­rára, Szöllősi-Zácsik Szandrára, Szucsánszki Zitára és Szekeres Klárára nem számíthat, míg Kisfaludy Anett-tel, Tomori Zsuzsannával és Klivinyi Kingával sérülés miatt nem számolhat.

„Nincsen egyszerű helyzetben a szakmai stáb, hiszen rengeteg meghatározó játékos hiányzik sérülés vagy más okok miatt. Figyelemmel követtem a csapat felkészülési meccseit, a kapitány több variációs lehetőséget próbált ki, ami nem mindig hozta meg a várt eredményt. Ebben az időszakban viszont a gyakorláson volt a hangsúly. Nehéz dolguk lesz a lányoknak Franciaországban, de szorítok nekik, bízom benne, hogy továbbjutnak a csoportból. Utána pedig bármi megtörténhet, hiszen lekerülne a vállukról a nagy teher, felszabadultabban játszhatnának” – bizakodott az átlövő az Európa-bajnoki szereplést illetően.

Ők várnak bevetésre a franciaországi Európa-bajnokságon

A magyar válogatott 18 fős kerete, kapusok: 16 Bíró Blanka (Ferencváros), 21 Kiss Éva (Győri Audi ETO). Jobbszélsők: 66 Lukács Viktória (Ferencváros), 18 Orbán Adrienn (Kisvárda). Jobbátlövők: 33 Kovács Anna (Debrecen), 42 Planéta Szimonetta (Chambray Touraine, francia). Irányítók: 8 Kovacsics Anikó (Ferencváros), 30 Pálos-Bognár Barbara (Budaörs), 96 Tóth Gabriella (Érd), 99 Lakatos Rita (Vác), 11 Szalai Babett (Dunaújváros). Beállók: 34 Mészáros Rea (Ferencváros). 4 Tóvizi Petra (Debrecen). Balátlövő: 45 Háfra Noémi (Ferencváros). Balszélsők: 43 Kazai Anita (Dunaújváros), 6 Schatzl Nadine (Ferencváros). Tartalékok: 61 Janurik Kinga (Érd), 68 Szabó Laura (Érd).

A válogatott meccsei a csoportkörben, szombat: Magyarország–Hollandia 15. Hétfő: Magyarország–Horvátország 18. Szerda: Magyarország–Spanyolország 21. A találkozókat az M4 Sport közvetíti.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS