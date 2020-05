Megkóstoltuk a szekszárdi sörfőzde egyik sörét

A szekszárdi Brew Your Mind kisüzemi kézműves sörfőzde 2013 óta létezik. Nemrégiben indították el honlapjukat, s kiszállítást is vállalnak, így jutottunk hozzá a Yellow Haze American Pale Ale sörükhöz.

A sör küllemre és illatra is tetszetős. Színe sötét, narancsos, a sör szűretlen jellege miatt pedig átláthatatlan, kellően zavaros, ahogyan kell. Szép, tartós habja van. Kellemesen citrusos illatot áraszt magából már a doboz kibontásakor is, utána ez csak erősödik.

Az első kortyokban rendkívül domináns a citrusosság és a szénsav. De egyik sem tolakodó vagy bántó. Frissítő, pezsdítő hatású. Majd a korty végén kibontakozik egyfajta gyantás keserűség, ami kitölti az egész szájat. Vékony bevonatot képez a nyelven és a garatnál. Ahogyan azonban haladunk a fogyasztással, egyre kezd üresedni a korty, hozzászokunk a citrusos, gyümölcsös ízvilághoz, a keserűséghez is, és nem igazán marad semmi izgalmas. Enyhe búzás édesség is felismerhető, de éppen csak. Ez annak köszönhető, hogy nem csupán árpamalátát használtak, hanem búzamalátát, sőt zabpelyhet is.

Mint írják, elsősorban kétféle komlót használtak, mindkettő, a sör természetéből fakadón is, amerikai komló. Az egyik a citrusosságért felel, a másik pedig a kesernyés, és leírása alapján maracujás aromáért, amely halványan ugyan, de tapasztalható jelen sörben is.

A Yellow Haze APA tehát egy kellemes, frissítő, üdítő sör, ami okos komlózásával könnyen fogyasztható, ámbár ez legnagyobb hibája is. Erős kezdés után lassan ellaposodik, a végére pedig egy teljesen halovány produktum lesz.

Brew Your Mind Yellow Haze APA, 5,5 %

Összetevők: víz, árpamaláta, búzamaláta, zabpehely, komló, sörélesztő