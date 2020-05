Nem célszerű sokkal korábban érkezni

Újraindult a megyei kórház járóbeteg-szakellátása. Azt, hogy erre milyen nagy igény volt, jól mutatja, hogy minden délelőtt sokan várakoznak a bejárat előtt. A beléptetés az előszűrés miatt némi időt vesz idénybe, mégsem érdemes a kapott időpontnál negyed óránál korábban odamenni, mert azzal csak nő a várakozók tömege.

Tegnap reggel kilenc óra tájékában – az esős idő ellenére – nagyjából harminc ember várakozott a Szakorvosi Rendelőintézet bejárata előtt. Az átlagéletkor magas volt, de fiatalabbak is akadtak köztük. Több biztonsági őr tartotta fenn a belépési rendet. Egyikük elmondta: azért lassú a haladás, mert a belépők előszűrésen esnek át. Azt is leszögezte, hogy az emberek tudomásul vették az előírásokat. Mindenki időpontra érkezett.

Mint az a Balassa-kórház honlapján is olvasható, a szakrendeléseket csak beutalóval lehet igénybe venni. A korábban kiadott előjegyzések ugyanakkor érvényüket vesztették, a vizsgálathoz újat kell kérni. Az egyes szakrendelések listája, és a hívható telefonszám a kórház honlapján táblázat formájában érhető el. Változás továbbá, hogy most a laborvizsgálatok elvégzéséhez is szükséges az előjegyzés. Ehhez a betegirányítás telefonszámain kérhető időpont. A szakorvosokkal a rendelési napon és időszakban (hétköznap 8-tól 14 óráig) lehetőség van telefonon is konzultálni. Ha ennek során az orvos úgy ítéli meg, hogy a személyes megjelenés, illetve vizsgálat is szükséges és indokolt, akkor időpontot (előjegyzést) ad.

Fontos, hogy az előjegyzett időpontot mindenki pontosan tartsa be, mert egy esetlegesen elmulasztott időpont csak egy későbbi napon pótolható. A belépést megelőző előszűrés (kérdőív, lázmérés) ellenére célszerű legfeljebb tizenöt perccel a megadott időpont előtt érkezni. Előbb ugyanis úgysem lehet belépni az épületbe, és így elkerülhető, hogy nagyobb várakozó tömeg alakuljon ki.

Figyelem! A kórház azt kéri, hogy mindenki hozzon magával maszkot, és tartsa be a higiéniai előírásokat. Dr. Németh Csaba főigazgató a kórház weboldalán közzétett tájékoztatójában azt kéri, akinek időpontja van, de lázas, felső légúti tünetekkel bír, ne jelenjen meg a szakvizsgálaton, hanem háziorvosával vegye fel a kapcsolatot. Egyúttal szakrendelési időpontját is mondja le és gyógyulását követően kérjen új időpontot. Arra is felhívták továbbá a figyelmet, hogy egyes beavatkozások előtt szükséges a COVID–19-teszt előzetes elvégzése. Ezen beavatkozások köréről a beteg a telefonos egyeztetés alkalmával kap tájékoztatást. A jelenleg érvényben lévő eljárásrendet folyamatosan aktualizálják.

Borítókép: Tegnap reggel nagyjából harmincan várakoztak arra, hogy bejussanak a rendelőintézetbe. Mindenki időpontra érkezett, és senki sem türelmetlenkedett